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Мировой войны не будет: возникли причины, по которым она теперь невозможна

Мировой войны не будет: возникли причины, по которым она теперь невозможна

Эксперт по геополитике, преподаватель Парижского института политических исследований и основатель "Геополитических встреч в Трувиле", Фредерик Энсель выпустил книгу "Мировой войны не будет", она вышла из печати в среду.

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