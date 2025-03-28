Мировой войны не будет: возникли причины, по которым она теперь невозможна

Эксперт по геополитике, преподаватель Парижского института политических исследований и основатель "Геополитических встреч в Трувиле", Фредерик Энсель выпустил книгу "Мировой войны не будет", она вышла из печати в среду.
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