Корпорация Google ответила на обвинения Маска в предвзятости ее поисковика к кандидатам на президентских выборах

Корпорация Google ответила на обвинения, выдвинутые ей миллиардером Илоном Маском. Бизнесмен утверждал, что поисковик якобы скрывал данные о расположении избирательных участков на президентских выборах США для сторонников Дональда Трампа.
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