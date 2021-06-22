Скатерть-Самобранка

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Суп с жареной вермишелью. Отменное первое блюдо, которое никогда не надоест

Суп с жареной вермишелью. Отменное первое блюдо, которое никогда не надоест

Суп с жареной вермишелью получается достаточно наваристым и вкусным. Приготовьте это лёгкое блюдо и порадуйте родных.

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