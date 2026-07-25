Страны ЕС пожаловались на спад туризма. Все испортила «российская угроза»

Politico: семь стран ЕС пожаловались на падение турпотока из-за идей о российской угрозеMo Wu/Shutterstock/FOTODOM Латвия, Болгария, Эстония, Литва, Польша, Румыния и Словакия пожаловались Еврокомиссии на резкое сокращение турпотока в приграничных регионах.
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