Страны ЕС пожаловались на спад туризма. Все испортила «российская угроза»

Страна и люди

Politico: семь стран ЕС пожаловались на падение турпотока из-за идей о российской угрозеMo Wu/Shutterstock/FOTODOM Латвия, Болгария, Эстония, Литва, Польша, Румыния и Словакия пожаловались Еврокомиссии на резкое сокращение турпотока в приграничных регионах.