Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Страны ЕС пожаловались на спад туризма. Все испортила «российская угроза»

Страны ЕС пожаловались на спад туризма. Все испортила «российская угроза»

Politico: семь стран ЕС пожаловались на падение турпотока из-за идей о российской угрозеMo Wu/Shutterstock/FOTODOM Латвия, Болгария, Эстония, Литва, Польша, Румыния и Словакия пожаловались Еврокомиссии на резкое сокращение турпотока в приграничных регионах.

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