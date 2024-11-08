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Нужно принимать меры – что творится с «ледником Судного дня»

Нужно принимать меры – что творится с «ледником Судного дня»

Нужно принимать меры – что творится с «ледником Судного дня» Евгения КомароваАмериканские гляциологи, изучив данные со спутникового радара, пришли к беспокоящим выводам относительно «ледника Судного дня» (официальное название — Туэйтс).

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