Нужно принимать меры – что творится с «ледником Судного дня» Евгения КомароваАмериканские гляциологи, изучив данные со спутникового радара, пришли к беспокоящим выводам относительно «ледника Судного дня» (официальное название — Туэйтс).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии