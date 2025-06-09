"Наташка всё порешала": Звёздная "подруга Зеленского" скакала с флагом Украины, теперь хочет русский паспорт. Забудут и дадут?

GG

Galina G

Власть должна быть гуманной, но не по-глупому добренькой. Это оскорбляет россиян, оскорбляет воинов СВО. Возврат Ревы ужасно подействовал на людей, тем более, что актер никчёмный. Понятно, что вернулся зарабатывать. Мать Королевой категорически нельзя пускать в Россию. Пусть живет под украинским флагом. Если пустят - это вызовет раздражение в людях и их сомнение во власти