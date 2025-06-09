"Наташка всё порешала": Звёздная "подруга Зеленского" скакала с флагом Украины, теперь хочет русский паспорт. Забудут и дадут?

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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Комментарии
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GG
Galina G
Власть должна быть гуманной, но не по-глупому добренькой. Это оскорбляет россиян, оскорбляет воинов СВО. Возврат Ревы ужасно подействовал на людей, тем более, что актер никчёмный. Понятно, что вернулся зарабатывать. Мать Королевой категорически нельзя пускать в Россию. Пусть живет под украинским флагом. Если пустят - это вызовет раздражение в людях и их сомнение во власти
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4 час.
Гулька
Кто тот ИДИОТ, что подписал возвращение гнилого ПИРОЖКА? НИ РОЖИ, НИ КОЖИ, НИ УМА, НИ ДУШИ и ВООБЩЕ НИЧЕГО! А самомнение - космос! Чего приперся то, ведь так хаял, так хаял... вертайся, урод, в свою Испанию!
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3 час.
Юрий Золотарев
ССССССССССССССССССССУКИ!!!
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35 мин.
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