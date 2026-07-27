В ответ на 21-й пакет санкций ЕС против России Китай ввёл санкции против 14 европейских предприятий 24 июля Китай ввёл экспортный контроль против 14 европейс.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В ответ на 21-й пакет санкций ЕС против России Китай ввёл санкции против 14 европейских предприятий 24 июля Китай ввёл экспортный контроль против 14 европейс.
Свежие комментарии