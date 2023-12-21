Актер Машков, врач Лысенко и Герой ДНР Жога стали сопредседателями штаба Путина

Сопредседателями избирательного штаба кандидата на должность президента РФ, действующего главы государства Владимира Путина стали художественный руководитель Театра Табакова, актер и режиссер Владимир Машков, спикер парламента ДНР полковник Артем Жога и главный врач Московской городской больницы № 52 Марьяна Лысенко.
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