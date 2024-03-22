Лёвкин: Город будет готовить специалистов для программы реновации

Департамент градостроительной политики города Москвы, Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет и Московский фонд реновации намерены заключить соглашение, направленное на вовлечение молодых специалистов и студентов в профессиональную деятельность при реализации программы реновации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии