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Лёвкин: Город будет готовить специалистов для программы реновации

Лёвкин: Город будет готовить специалистов для программы реновации

Департамент градостроительной политики города Москвы, Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет и Московский фонд реновации намерены заключить соглашение, направленное на вовлечение молодых специалистов и студентов в профессиональную деятельность при реализации программы реновации.

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