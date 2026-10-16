В Перми с 00:00 17 октября до 23:59 18 октября из-за технических работ будет недоступна оплата парковочного времени, а также сервис «Постоплата» за 16 октября, поэтому автомобилистам нужно рассчитаться за парковку до конца четверга.
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