Российский боец Шара Буллет встретится с украинцем Потерей на UFC Fight Night

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт в своих соцсетях рассказал, что российский боец Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) подерется с украинцем Игорем Потерей на турнире UFC Fight Night 22 июня в Саудовской Аравии.