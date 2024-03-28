Российский боец Шара Буллет встретится с украинцем Потерей на UFC Fight Night

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт в своих соцсетях рассказал, что российский боец Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) подерется с украинцем Игорем Потерей на турнире UFC Fight Night 22 июня в Саудовской Аравии.
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