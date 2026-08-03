Кирилл Елатонцев: «С пониманием отношусь к чувствам болельщиков «Локо»

Кирилл Елатонцев стал главным и пока единственным приобретением ЦСКА в это межсезонье. В интервью «Спорт-Экспрессу» двукратный лучший молодой игрок Единой лиги ВТБ объяснил, почему выбрал именно армейцев и оценил возможный прием в Краснодаре.