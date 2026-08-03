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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кирилл Елатонцев: «С пониманием отношусь к чувствам болельщиков «Локо»

Кирилл Елатонцев стал главным и пока единственным приобретением ЦСКА в это межсезонье. В интервью «Спорт-Экспрессу» двукратный лучший молодой игрок Единой лиги ВТБ объяснил, почему выбрал именно армейцев и оценил возможный прием в Краснодаре.

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