Кирилл Елатонцев: «С пониманием отношусь к чувствам болельщиков «Локо»

Кирилл Елатонцев стал главным и пока единственным приобретением ЦСКА в это межсезонье. В интервью «Спорт-Экспрессу» двукратный лучший молодой игрок Единой лиги ВТБ объяснил, почему выбрал именно армейцев и оценил возможный прием в Краснодаре.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии