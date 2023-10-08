Группировка «Сарая аль-Кудс»* нанесла ракетные удары по израильскому Ашкелону

Члены группировки «Сарая аль-Кудс» (организация, деятельность, которой запрещена в РФ), являющаяся вооруженным крылом «Исламского джихада» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявила о нанесении ракетных ударов по израильскому городу Ашкелону.
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