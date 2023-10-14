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Politico: Блинкен предупредил о возможности вторжения Азербайджана на юг Армении

Politico: Блинкен предупредил о возможности вторжения Азербайджана на юг Армении

Издание Politico сообщило, что госсекретарь США Блинкен ожидает скорого "вторжения" Азербайджана на южные территории Армении, через которые Баку требует открыть Зангезурский коридор для связи с эксклавом Нахичевань.

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