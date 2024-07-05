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В Киеве заявили о невменяемом поведении Зеленского

фото: Бывший советник Кучмы раскритиковал Зеленского из-за отказа в интервью Такеру Карлсону. Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин подверг критике поведение действующего украинского лидера Владимира Зеленского.

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