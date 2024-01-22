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Если Трамп позвонит Путину: В США неожиданно высказались об СВО

Если Трамп позвонит Путину: В США неожиданно высказались об СВО

Владимир Путин не возьмёт трубку, если сейчас позвонит Дональд Трамп, чтобы урегулировать конфликт. Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер назвал прокомментировал обещание кандидата в президенты США остановить СВО.

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Комментарии
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Александр Клоков
Всё верно. Давно пора послать пиндосов и запад туда, куда Макар телят не гонял. Ельцинские времена прошли, слава богу, когда Россия лизала пиндосовскую и западноевропейскую задницы.
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17 час.

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