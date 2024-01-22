Если Трамп позвонит Путину: В США неожиданно высказались об СВО

Владимир Путин не возьмёт трубку, если сейчас позвонит Дональд Трамп, чтобы урегулировать конфликт. Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер назвал прокомментировал обещание кандидата в президенты США остановить СВО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии