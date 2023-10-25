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Поэзия дождя в фотографиях Кристофера Жакро

Поэзия дождя в фотографиях Кристофера Жакро

Дождь обрушился на землю полупрозрачной пеленой воды, скрыв за собой прохожих, заставив многих из них спрятаться под козырьками овощных лавок, шатров уличных кафе, остановок общественного транспорта, сделал тщательно выпрямленные волосы городских модниц кудрявыми, раскрасил улицы и переулки несчетным количеством разноцветных зонтов.

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