Всемирный банк включил Россию в топ-5 экономик мира впереди Германии и всей Европы

ТН

Татьяна Новикова

А что возмущаетесь? Все не могут жить одинаково. Даже в СССР и то были бедные и богатые. Тогда интернета не было, а то бы много что всплывало! Индия на 3 месте, а вы съездить по провинциям и увидите, что абсолютное большинство там живут очень бедно, да и в Китае очень многие ютятся в подвальных помещениях, работая 24 часа в сутки! А в России большинство работать не хотят, но жить хотят как олигархи! Только сидят в интернете и ноют! Если что я на пенсии!