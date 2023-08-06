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Всемирный банк включил Россию в топ-5 экономик мира впереди Германии и всей Европы

Всемирный банк включил Россию в топ-5 экономик мира впереди Германии и всей Европы

Всемирный банк обновил оценку ВВП стран мира на конец 2022 года. По оценкам организации, Россия оказалась в пятерке самых крупных экономик мира.

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Комментарии
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Светлана
Ипотека в среднем 12%. Пенсии у большинства от 12 до 15 тыс. Что мне с того что 5 место?
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12 час.
ТН
Татьяна Новикова
А что возмущаетесь? Все не могут жить одинаково. Даже в СССР и то были бедные и богатые. Тогда интернета не было, а то бы много что всплывало! Индия на 3 месте, а вы съездить по провинциям и увидите, что абсолютное большинство там живут очень бедно, да и в Китае очень многие ютятся в подвальных помещениях, работая 24 часа в сутки! А в России большинство работать не хотят, но жить хотят как олигархи! Только сидят в интернете и ноют! Если что я на пенсии!
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10 час.
Nikolia Vovchenko
&quot;Кукушка хвалит петуха?За то,что хвалит тот кукушку...&quot;Афтер,ты чему радуешься..?Пиндосовскому &quot;анализу&quot;?А, не подскажешь ли ты,как те сотни лярдов долеров за&quot;продажу&quot;товаров и ресурсов из России могли поступить в страну,если Россия  и её банки под санкциями...Может быть только виртуально,а реально так и остались на Западе,повышая их ВВП и снижая у них инфляцию
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9 час.

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