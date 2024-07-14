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Песков заявил о желании Киева и Запада изолировать Россию

Песков заявил о желании Киева и Запада изолировать Россию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о желании Киева и Запада об изоляции России. Интервью с ним появилось в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

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Комментарии
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А Кудасов
И давно ли он пришёл к такому выводу? И зачем его содержат на народные и ещё так, что он смог настолько обогатиться?
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15 час.
Aнатолий Райков
Я думаю,согнать всех хохлов,бандеровцев,фашистов в одно место и охрана найдётся.И что бы ни каких Хрущёвских амнистий,пусть там загнивают.
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13 час.

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