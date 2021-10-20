Закон и Порядок

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ОБСЕ переходит на сторону Украины – дипломат

ОБСЕ переходит на сторону Украины – дипломат

Похищение украинскими боевиками наблюдателя за режимом прекращения огня от ЛНР Андрея Косяка показало недееспособность ОБСЕ.

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Shavkat Kuvatov
Возможно, не моё это дело. Но полагаю, что, несмотря на резонансные события прошлых лет, когда ЛДНР потеряла (и продолжает, кстати, терять) лучших своих сыновей, руководство непризнанных республик не принимает должных мер по обеспечению безопасности жителей Донбасса. Думается, что в этом вопросе не должно быть оглядок на Россию. ОБСЕ и т.п. И все средства будут хороши.
борис сторублевцев
!!!
Альбина Колесникова
Так зачем это ОБСЕ если не выполняет свои функции в результате гибнут люди.
Валентин Щербаков
Вот и с лживой о продажной ОБСЕ РОССИИ надо разорвать всякие отношения и выгнать их и с территории ЛДНР и, тем более, из РФ.
Кирилл Войнов Войнов Кирилл Николаеви
ОБСЕ - пустышка, не препятствующая Киеву нагло и много лет обстреливать мирный Донбасс, калечить и убивать население, разрушать жилища и пр.
Михаил Степанченко
Полностью с Вами согласен.
Михаил Степанченко
"ОБСЕ переходит на сторону Украины." Ага а ВЫ только заметили. Наконец то прозрели. Да оно всегда было там. А Вы тешили себя иллюзиями и не замечали очевидного.
олег ясько
пору заканчивать с проектом, украина!
юра федулов
Эти ОБСЕсники были свиньями, свиньями и остались.
Юрий Николаев
Уже давно понятно, что эта ОБСсссссыЕ_____ Сброд конченых ублюдков! Одно не понятно, какого хрена там делают наши?!!!

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