ОБСЕ переходит на сторону Украины – дипломат

Закон и ПорядокПолитикаОБСЕ переходит на сторону Украины – дипломат Похищение украинскими боевиками наблюдателя за режимом прекращения огня от ЛНР Андрея Косяка показало недееспособность ОБСЕ.Вернуться к статье108НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьSKShavkat KuvatovВозможно, не моё это дело. Но полагаю, что, несмотря на резонансные события прошлых лет, когда ЛДНР потеряла (и продолжает, кстати, терять) лучших своих сыновей, руководство непризнанных республик не принимает должных мер по обеспечению безопасности жителей Донбасса. Думается, что в этом вопросе не должно быть оглядок на Россию. ОБСЕ и т.п. И все средства будут хороши.борис сторублевцев!!!Альбина КолесниковаТак зачем это ОБСЕ если не выполняет свои функции в результате гибнут люди.Валентин ЩербаковВот и с лживой о продажной ОБСЕ РОССИИ надо разорвать всякие отношения и выгнать их и с территории ЛДНР и, тем более, из РФ.Кирилл Войнов Войнов Кирилл НиколаевиОБСЕ - пустышка, не препятствующая Киеву нагло и много лет обстреливать мирный Донбасс, калечить и убивать население, разрушать жилища и пр.Михаил СтепанченкоПолностью с Вами согласен.Михаил Степанченко"ОБСЕ переходит на сторону Украины." Ага а ВЫ только заметили. Наконец то прозрели. Да оно всегда было там. А Вы тешили себя иллюзиями и не замечали очевидного.олег яськопору заканчивать с проектом, украина!ЮФюра федуловЭти ОБСЕсники были свиньями, свиньями и остались.Юрий НиколаевУже давно понятно, что эта ОБСсссссыЕ_____ Сброд конченых ублюдков! Одно не понятно, какого хрена там делают наши?!!!Комментировать
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