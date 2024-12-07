Онана привез, Аморим снова проиграл. «МЮ» выпал из топ-10

Сложный старт. У Рубена Аморима второе поражение подряд во главе «МЮ» – 2:3 дома с «Ноттингемом». Как проиграл «МЮ»: пропустили сразу, Онана не потащил удар в себя «МЮ» пропустил уже на 2-й минуте: навес Эллиота Андерсона с углового, открылся защитник Никола Миленкович.