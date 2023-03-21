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Ягудин об идее своего номера: «Это вечный бег по жизни, когда мы учимся, познаем, впитываем, спотыкаемся, но бежим. И лучик надежды не дает нам остановиться»

Алексей Ягудин рассказал о концепции номера, с которым он выиграл турнир шоу-программ. «Самое сложное в постановке – это придумать, от чего отталкиваться, потому что даже в спорте, когда ставились соревновательные программы, хотя в них в меньшей степени, но все равно была важна история: кто, что, зачем, для чего и куда это все идет.

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