Страна, где вас могут арестовать за селфи

Недавно Лас-Вегас начал применять новое постановление, которое запрещает людям останавливаться, стоять или заниматься деятельностью, которая заставляет другого человека останавливаться на пешеходных мостах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии