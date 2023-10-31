Onet: Запад заинтересован в поражении Украины

Как утверждает Onet, с самого начала конфликта на Украине Запад не делал ставку на победу Киева. О том, что провал контрнаступления для западных стран желателен, заставляет задуматься и тот факт, что американские элиты не сходятся во мнениях, какую помощь они готовы оказать киевскому режиму, обращает внимание автор публикации.