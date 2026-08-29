ЛОВЧЕВ: «Удаления в двух матчах подряд – это нервозность игроков «Зенита», играют они не очень». Экс-форвард питерцев: Дивеев заслужил красную

- «Зенит» на старте чемпионата не очень хорош. Практически ничего в матче с «Факелом» не создал, - заявил лучший футболист страны 1972 года, ветеран «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- СК «Холодный пот пот...
- «Конечно, будет н...
- ВМ Американские гимн...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым