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Спорт Уик-Энд

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ЛОВЧЕВ: «Удаления в двух матчах подряд – это нервозность игроков «Зенита», играют они не очень». Экс-форвард питерцев: Дивеев заслужил красную

ЛОВЧЕВ: «Удаления в двух матчах подряд – это нервозность игроков «Зенита», играют они не очень». Экс-форвард питерцев: Дивеев заслужил красную

- «Зенит» на старте чемпионата не очень хорош. Практически ничего в матче с «Факелом» не создал, - заявил лучший футболист страны 1972 года, ветеран «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев.

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