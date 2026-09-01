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ТАСС

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Львова-Белова рассказала, как уберечь ребенка от рисков в сети

Львова-Белова рассказала, как уберечь ребенка от рисков в сети

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Важно не только контролировать цифровую активность ребенка для защиты его от преступников в сети, но и совместно с ним формировать осознанное отношение к рискам в интернете.

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