Львова-Белова рассказала, как уберечь ребенка от рисков в сети

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Важно не только контролировать цифровую активность ребенка для защиты его от преступников в сети, но и совместно с ним формировать осознанное отношение к рискам в интернете.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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