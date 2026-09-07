BepiColombo начал прибытие к Меркурию: модуль MTM успешно отделён

3 сентября 2026 года в 15:49 по центральноевропейскому времени специалисты Европейского центра управления космическими полётами (ESOC) получили сигнал об успешном отделении перелётного модуля MTM от связки космического аппарата BepiColombo.
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