В Крыму задержаны трое местных жителей за шпионаж в пользу Украины

В Крыму сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали троих местных жителей, завербованных Главным управлением разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО) через популярный сайт знакомств.
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