В Абхазии задержали 10 фигурантов дела о нападении на избирательный участок

В Абхазии задержали десять фигурантов уголовного дела о нападении на избирательный участок в Гагрском районе республики во время второго тура президентских выборов 1 марта, сообщает пресс-служба абхазского МВД.
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