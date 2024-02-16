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Как выглядели зиккураты и для чего использовались эти древние сооружения на Ближнем Востоке

Как выглядели зиккураты и для чего использовались эти древние сооружения на Ближнем Востоке

О египетских пирамидах знают все – а многие ли могут рассказать о зиккуратах, не менее древних культовых сооружениях, которые, по некоторым версиям, и были когда-то примером для строителей пирамид? Эта несправедливость легко объяснима – от зиккуратов не так много осталось, порой это просто руины, и восстановить былое великолепие этих загадочных многослойных сооружений можно разве что приблизительно, в виде картинок и схем, основываясь на письменных источниках древнего мира.

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