Теперь нас трое: почему многие браки распадаются после рождения ребенка

Развод в первые месяцы или годы после рождения ребенка — не редкость. Неужели одна только усталость от бессонных ночей может убить любовь и привязанность? Конечно, дети ни в чем не виновны, они, как говорится, не просились на свет, но возможно ли, что именно в них корень проблемы? В эксклюзивном интервью 5-tv.