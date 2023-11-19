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Теперь нас трое: почему многие браки распадаются после рождения ребенка

Теперь нас трое: почему многие браки распадаются после рождения ребенка

Развод в первые месяцы или годы после рождения ребенка — не редкость. Неужели одна только усталость от бессонных ночей может убить любовь и привязанность? Конечно, дети ни в чем не виновны, они, как говорится, не просились на свет, но возможно ли, что именно в них корень проблемы? В эксклюзивном интервью 5-tv.

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