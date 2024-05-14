Миф или реальность: действительно ли для здорового сна необходимо 500 минут? Ирина ОрлонскаяСон играет ключевую роль в нашем здоровье, исследования показывают, что большинству взрослых необходимо от 7 до 9 часов сна ежедневно.
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