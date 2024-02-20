Тренинг ´Мы разные, но дружные´.

Большинство специалистов и работников детского сада работают в довольно неспокойной, эмоционально напряженной атмосфере, требует постоянного внимания и контроля за деятельностью и взаимодействием с людьми.
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