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Артем Истомин: «Серохвостов еще 10 дней назад принимал антибиотики и пока далек от оптимальной формы. Это показала и стрельба»

Тренер сборной России по биатлону Артем Истомин прокомментировал победу Карима Халили и 8-е место Даниила Серохвостова в спринте на этапе Кубка страны в Ханты-Мансийске.

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