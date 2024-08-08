В Бурятии кинологи и эксперт-криминалист регионального МВД провели «Зарядку со стражем порядка» для курсантов Центра «Воин»

Полицейские МВД по Республике Бурятия приняли эстафету проведения Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка» и отправились в оздоровительный лагерь «Огонек» на Верхней Березовке, где проходит смена «Время юных героев».
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