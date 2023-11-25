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Хельмут Марко назвал условие, которое Льюис Хэмилтон поставил Red Bull

Хельмут Марко назвал условие, которое Льюис Хэмилтон поставил Red Bull

Getty Images / Red Bull Content PoolВ 2023 году одной из интриг Формулы 1 стали перспективы Льюиса Хэмилтона в чемпионате мира, поскольку контракт британца с Mercedes-AMG завершался по окончании сезона, а стороны долго не могли согласовать условия.

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