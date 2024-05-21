Постпред при ООН Василий Небензя: Запад сбросил с себя маски, проголосовав в СБ ООН против резолюции России по предотвращению гонки вооружений в космосе.
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Постпред при ООН Василий Небензя: Запад сбросил с себя маски, проголосовав в СБ ООН против резолюции России по предотвращению гонки вооружений в космосе.
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