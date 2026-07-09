Расправившегося над Березовской сотрудника ГУР арестовали на два месяца

Действующего сотрудника Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Владислава Реута, признавшегося в расправе над подозреваемой по делу о теракте в Монако Анастасией Березовской, арестовали на два месяца.
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