Инвестиции в Карелии в 2024 году вновь превысили 100 млрд рублей

Это главный показатель стабильного роста экономики и залог развития на будущие годы. Инвестиции в основной капитал по полному кругу организаций в Республике Карелия за 2024 год составили 103,6 млрд рублей, что в абсолютных величинах на 3,4 млрд рублей выше показателя 2023 года.