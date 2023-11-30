«Шантажировать меня деньгами? Идите к черту. Весь мир узнает, что эти рекламодатели убили компанию», — Илон Маск ответил на уход рекламодателей из X/Twitter

Выступая в среду на саммите DealBook 2023 в Нью-Йорке, Илон Маск, владелец социальной сети X (ранее Twitter), высмеял рекламодателей, покидающих платформу из-за антисемитских сообщений, которые он там распространял.
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