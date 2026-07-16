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Крымские курорты адаптируются к трудностям: туристический сезон набирает обороты

Крымские курорты адаптируются к трудностям: туристический сезон набирает обороты

Крымские курорты адаптируются к трудностям: туристический сезон набирает обороты Юлия ЧелкановаКурортный сезон в Крыму и Севастополе в 2026 году проходит в условиях беспрецедентной нагрузки на инфраструктуру и заметного изменения поведения туристов.

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