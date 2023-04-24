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Очень сложно будет придумать конструкцию, состоящую из меньшего количества деталей, поскольку здесь их всего четыре

Очень сложно будет придумать конструкцию, состоящую из меньшего количества деталей, поскольку здесь их всего четыре

﻿﻿Придумать конструкцию, состоящую из меньшего количества деталей, будет очень сложно, ведь их всего четыре! Рамка со встроенным стволом и спусковым крючком, затвор с затвором, боевая пружина и предохранитель.

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