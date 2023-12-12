Еврокомиссия передаст Украине до €15 млрд из удерживаемых ЕС российских активов. Об этом сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.
Доля воровская: обедневшая Европа намерена снабжать Украину краденым
Комментарии
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Erl Schweizer
Почему не заморозить отношения с ЕС до полного снятия санкций, оставив преференции для Венгрии? Европа России санкции, а Россия открыта для Европы? Где резон? Не научившись успешно существовать без сотрудничества с мерзавцами РФ сама создает себе препятствия, сама ставит себя в реальность колонии, у которой есть хозяин за бугром.
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