В Кемерове столкнулись два трамвая, пострадали около 30 человек

Этим утром около 07:30 по местному времени в результате столкновения двух трамваев на Логовом шоссе в городе Кемерово пострадали около 30 человек, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления региона.
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