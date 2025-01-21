Премьер-министр Иракского Курдистана и лидер Йемена встретились в Давосе

Премьер-министр Иракского Курдистана Масрур Барзани встретился в Давосе с заместителем председателя Президентского руководящего совета и президентом Южного переходного совета Йемена Аидроосом Зубайди, 21 января сообщает Shafaq News.
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