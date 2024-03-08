Особая благодарность в этот день звучит в адрес женщин-волонтеров, поддерживающих наших солдат на СВО.
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Особая благодарность в этот день звучит в адрес женщин-волонтеров, поддерживающих наших солдат на СВО.