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В Новосибирске строителя-мигранта судят за гибель коллеги по работе

В Новосибирске строителя-мигранта судят за гибель коллеги по работе

Обвиняемый уронил на человека с 12 этажа строящегося дома мешок со штукатуркой.В Новосибирске в суде Калининского района начался процесс по обвинению строителя Шохжахона Абдумаликова в причинении смерти по неосторожности, заседание состоялось 2 мая.

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