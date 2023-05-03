В Новосибирске строителя-мигранта судят за гибель коллеги по работе

Обвиняемый уронил на человека с 12 этажа строящегося дома мешок со штукатуркой.В Новосибирске в суде Калининского района начался процесс по обвинению строителя Шохжахона Абдумаликова в причинении смерти по неосторожности, заседание состоялось 2 мая.