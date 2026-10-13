Медведей в Новосибирской области стало больше на 25% за 10 лет

Популяция медведей в Новосибирской области за десять лет выросла на четверть, сообщил глава управления по охране животного мира регионального минприроды Семён Доплер.
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