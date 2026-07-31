Российские учёные разработали хлеб для похудения

Российские учёные разработали хлеб, способствующий снижению веса. В его состав входят пшеничная цельнозерновая мука, зелёная гречневая мука, пшеничная клейковина, овсяные отруби, богатые бета-глюканами, аскорбиновая кислота, концентрат подсолнечного белка с содержанием белка не менее 80% и другие компоненты.