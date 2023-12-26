Торжественная линейка, посвященная окончанию II четверти.

22 декабря 2023 года в учреждении образования прошла торжественная линейка, посвященная окончанию второй четверти, в ходе которой были подведены итоги за четверть и школьникам вручены заслуженные грамоты и дипломы .
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